F1, Oscar Piastri: “Bella battaglia con Norris, abbiamo fatto passi in avanti”

Oscar Piastri si è dovuto accontentare della quinta piazza in occasione del GP d’Italia, tappa numero tredici del Mondiale 2026 di Formula 1 concluso quest’oggi presso l’Autodromo di Monza. Una giornata difficile per la McLaren, costretta a gravitare fuori dal podio.

La vittoria è andata come sappiamo all’italiano Kimi Antonelli, artefice di una rimonta storica dal diciannovesimo posto. Il pilota Mercedes ha preceduto il compagno di squadra George Russell, secondo davanti la Red Bull di Max Verstappen. Una volta arrivato in zona mista, l’oceanico ha commentato la sua prestazione:

“Sì, è stata una bella battaglia credo. Ovviamente un bel po’ di tira e molla tra e me e Lando – ha detto Piastri – Avrei adorato riuscire a tenergli testa, ovvio, ma no, credo sia stata una bella battaglia. Penso di aver avuto quel tipo di gara con circa tre persone durante la corsa, quindi è stato complicato. Ovviamente quando sei contro il tuo compagno di squadra, sai quali sono i punti di forza e di debolezza che ha lui e l’auto, quindi in certi aspetti le cose diventano più facili ma più difficili in altri. Sì! Ho pensato che sia stata buona.”

Piastri ha poi terminato:”Penso che questo fine settimana sia stato molto più forte degli ultimi, il che è ovviamente positivo. C‘è ancora margine di miglioramento di sicuro, ma no, penso che questo fine settimana sia stato un passo molto migliore nella direzione giusta, quindi sono felice di questo“.