F1, Norris strappa la pole position ad Antonelli per un soffio. Due Ferrari in top5 al Madring

Lando Norris fa saltare il banco e prevale a sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza pole dell’anno e diciannovesima della carriera per l’inglese della McLaren, che ha piazzato la zampata all’ultimo giro del Q3 dopo aver saltato la FP2 di ieri ritrovandosi poi ad inseguire il limite del Madring per tutto il sabato.

Il campione del mondo in carica ha preceduto di soli 11 millesimi il leader della generale Kimi Antonelli, autore di un’ottima qualifica con la sua Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che devono accontentarsi del quarto e quinto posto (a meno di due decimi dalla vetta) non senza qualche rimpianto, mentre delude George Russell in sesta piazza sulla seconda Freccia d’Argento.

In Q1 le Ferrari e Verstappen optano per la mescola media nel tentativo di risparmiare un treno di gomme soft nuove per il resto della qualifica ed in vista della gara. Nessun problema per i big, con Russell il più veloce in 1’33″211 davanti ad Antonelli e alle Red Bull. Eliminati Sainz con la Williams, Alonso con l’Aston Martin e le Cadillac di Perez e Bottas. Non sono scesi in pista Bearman (per l’incidente avvenuto in FP3 con la sua Haas) e Stroll con l’Aston.

In Q2 Verstappen svetta anche grazie ad un secondo set di gomme soft nel finale in 1’32″431 precedendo Antonelli, Hamilton e Leclerc, tutti su pneumatici usati. Superano il taglio i quattro top team insieme a Colapinto e Lindblad, mentre restano escluse dalla top10 le Audi di Hulkenberg e Bortoleto, la Haas di Ocon, l’Alpine di Gasly, la Racing Bulls di Tsunoda e la Williams di Albon.

In Q3 Hamilton mette assieme un time-attack praticamente perfetto e si prende la pole provvisoria dopo il primo tentativo in 1’32″079 con 61 millesimi di margine su Antonelli, 186 su Russell e due decimi su Leclerc e Verstappen, poi le McLaren. All’ultimo giro però si migliorano tutti e la classifica viene stravolta: Norris fa il colpaccio e beffa Antonelli per 11 millesimi agguantando in extremis la pole position, poi Verstappen terzo davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Solo sesto Russell, mentre è addirittura settimo Piastri con la seconda McLaren.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2026

1. Lando NORRIS (McLaren) 1:31.824

2. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.011

3. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.140

4. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.189

5. Charles LECLERC (Ferrari) +0.195

6. George RUSSELL (Mercedes) +0.325

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.470

8. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +0.492

9. Franco COLAPINTO (Alpine) +1.079

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.217

11. Nico HULKENBERG (Audi) –

12. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

13. Esteban OCON (Haas F1 Team) –

14. Pierre GASLY (Alpine) –

15. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) –

16. Alexander ALBON (Williams) –

17. Carlos SAINZ (Williams) –

18. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

19. Sergio PEREZ (Cadillac) –

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

21. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

22. Lance STROLL (Aston Martin) –