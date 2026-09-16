F1, niente concomitanze con le tre grandi 24 Ore. Verstappen e Norris pronti per nuove sfide?

La F1 ha pubblicato il calendario 2027 ed a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni non sono previste concomitanze con le tre grandi competzioni da 24 Ore presenti ad inizio estate: la 24h del Nürburgring, la 24h di Spa ed ovviamente la 24h di Le Mans.

Le prime due, inserite nel calendario anche dell’Intercontinental GT Challenge, si svolgeranno rispettivamente il 29 maggio ed il 26 giugno, mentre la corsa francese valida per il FIA World Endurance Championship è prevista il 12-13 giugno.

Max Verstappen ha partecipato alla 24h del Ring lo scorso anno come assoluto protagonista prima di ritirarsi per un problema tecnico. L’olandese ha poi disertato la 24h di Spa per gareggiare in F1 a Spileberg in occasione del GP Austria.

Ricordiamo però che il Verstappen Racing è presente a tempo pieno nel GT World Challenge Europe con una Mercedes AMG GT3 EVO. La compagine che si appoggia nella serie continentale a 2 Seas Motorsport potrebbe accogliere lo stesso pluricampioen di F1 già quest’anno il mese prossimo per la 3h Portimao.

Oltre a Lance Stoll, iscritto con Aston Martin e Comtoyou Racing nella 1000km Paul Ricard 2026 (sempre GTWC Europe), l’attenzione si sposta principalemente su Lando Norris che nelle scorse ore ha effettuato un test in Portogallo con la nuova Hypercar di McLaren che correrà il prossimo anno.

Il britannico potrebbe quindi disputare la 24h Le Mans il prossimo giugno, l’unico ostacolo è forse legato al test day obbligatorio che è previsto nel giorno in cui si svolgerà il GP di Monaco. Una soluzione si può comunque trovare per l’inglese che ha condiviso tra i saliscendi dell’Algarve l’auto con i primi due titolari del programma Hypercar McLaren 2027: il belga Laurens Vanthoor ed il danese Mikkel Jensen.

In ogni caso non avere scomode concomitanze tra la F1 ed alcune delle competizioni automobilistiche più importanti del calendario è una vittoria per tutti. Fortunatamente è da segnalare anche l’assenza di concomitanze tra la massima formula e la 500 Miglia di Indianapolis, indetta come da tradizione a fine maggio (nello stesso weekend della 24h Nürburgring).