F1, Mike Elliott torna in azione dopo l’era trionfale in Mercedes ed è il nuovo Chief Technical Officer dell’Alpine

Dopo quasi tre anni di assenza dal circus, Mike Elliott si rimette in gioco ed entra a far parte della famiglia Alpine nel ruolo di Chief Technical Officer. La scuderia francese guidata da Flavio Briatore conferma la sua ambizione di colmare il gap prestazionale rispetto ai quattro top team, ingaggiando l’ingegnere britannico che vanta una lunga esperienza in Formula Uno.

Elliott, che avrà il compito di guidare e supervisionare le funzioni tecniche e ingegneristiche presso la fabbrica di Enstone, comincerà a lavorare già a partire dalla prossima settimana. Il 52enne inglese viene considerato uno degli uomini chiave per il dominio Mercedes nell’era ibrida, avendo contribuito in maniera attiva alla conquista di otto titoli mondiali costruttori e sette piloti tra il 2014 ed il 2021.

L’esperto ingegnere britannico, dopo essere stato il principale responsabile dell’aerodinamica in quel di Enstone dal 2008 al 2012 (quando la scuderia competeva sotto la denominazione Renault e poi Lotus), è approdato a Brackley nel 2013 ricoprendo ruoli di primo piano fino a diventare il direttore tecnico della Mercedes tra il 2021 ed il 2023.

Elliott aveva partorito le deludenti W13 e W14, due vetture caratterizzate da idee estremamente aggressive che non hanno avuto però successo all’inizio dell’era a effetto suolo. Toto Wolff corse dunque ai ripari, richiamando James Ellison come direttore tecnico e relegando Elliott all’incarico di Chief Technical Officer fino all’annuncio del divorzio con Mercedes a fine 2023.