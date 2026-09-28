F1, Mercedes pronta all’allungo definitivo? In arrivo a Sepang un nuovo pacchetto di aggiornamenti

Mercedes ha vinto 11 delle prime 15 gare stagionali, demolendo la concorrenza soprattutto in primavera per poi rimanere in quota dimostrandosi meno invincibile ma comunque sempre estremamente competitiva nel corso dell’estate europea. Uno dei motivi di questo trend è legato agli sviluppi, infatti l’ultimo grande pacchetto di aggiornamenti introdotto sulla W17 risale al GP del Canada (22-24 maggio), quinta tappa del Mondiale 2026 di F1.

Gli altri top team hanno optato per un approccio diverso, portando degli upgrade in maniera più costante nell’arco della stagione e recuperando terreno lato performance nei confronti di una macchina velocissima ma sostanzialmente plafonata da giugno in poi. Ciò nonostante le Frecce d’Argento hanno raccolto risultati notevoli, facendo la differenza su piste favorevoli (Spa, Monza e Baku su tutte) e consolidando la leadership in entrambe le classifiche iridate.

La scuderia capitanata da Toto Wolff aveva programmato da mesi il prossimo pacchetto di aggiornamenti (principalmente aerodinamici, ma non solo), che entrerà in azione tra pochi giorni a Sepang in occasione del recupero del Gran Premio del Bahrain. Kimi Antonelli e George Russell potranno usufruire dunque delle novità tecniche sulla W17 a partire dal prossimo weekend di gara, con l’obiettivo concreto di monopolizzare la prima fila in griglia.

In casa Mercedes c’è ottimismo per quanto visto al simulatore in fabbrica, ma bisognerà attendere il responso della pista per capire l’effettiva portata del balzo prestazionale che potrà effettuare la scuderia con sede a Brackley. Ricordiamo che Antonelli occupa la prima posizione nel Mondiale piloti con un margine di 66 punti sul compagno di squadra Russell.