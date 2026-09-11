F1, Max Verstappen: “Un venerdì positivo, ma ci sono tanti aspetti da migliorare”

Max Verstappen si è dovuto accontentare della sesta moneta in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il nuovo circuito di Madrid.

Nella fattispecie, l’ex Campione del Mondo ha raccolto un gap di 0.401 rispetto ad un solido Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, ha segnato il tempo di 1:33.662 precedendo le Ferrari di Charles Leclerc (+0.133) e Lewis Hamilton (+0.149). Una volta arrivato in zona mista, l’olandese ha commentato quanto fatto:

“Non è andata male. Continuiamo a provare a trovare il ritmo su un giro e a comprendere meglio il comportamento delle gomme – ha detto Verstappen –Stiamo guadagnando velocità giro dopo giro. Ci sono sempre piccoli dettagli, come il bilanciamento dell’auto, su cui vuoi lavorare per migliorare”.

Verstappen ha poi chiosato: “Non sono un fan dei circuiti urbani, e questo non cambierà mai. Preferirò sempre guidare su un circuito come Spa. Voglio dire, credo che abbiano fatto un ottimo lavoro, ma non sono un fan dei circuiti urbani“.