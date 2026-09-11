Formula 1

F1, Max Verstappen: “Un venerdì positivo, ma ci sono tanti aspetti da migliorare”

Fabrizio Testa

Pubblicato

7 minuti fa

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Max Verstappen / LaPresse

Max Verstappen si è dovuto accontentare della sesta moneta in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il nuovo circuito di Madrid. 

Nella fattispecie, l’ex Campione del Mondo ha raccolto un gap di 0.401 rispetto ad un solido Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, ha segnato il tempo di 1:33.662 precedendo le Ferrari di Charles Leclerc (+0.133) e Lewis Hamilton (+0.149). Una volta arrivato in zona mista, l’olandese ha commentato quanto fatto: 

Non è andata male. Continuiamo a provare a trovare il ritmo su un giro e a comprendere meglio il comportamento delle gomme ha detto VerstappenStiamo guadagnando velocità giro dopo giro. Ci sono sempre piccoli dettagli, come il bilanciamento dell’auto, su cui vuoi lavorare per migliorare”.

Verstappen ha poi chiosato: “Non sono un fan dei circuiti urbani, e questo non cambierà mai. Preferirò sempre guidare su un circuito come Spa. Voglio dire, credo che abbiano fatto un ottimo lavoro, ma non sono un fan dei circuiti urbani“.

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