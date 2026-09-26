F1, Max Verstappen: “Russell aveva perso slancio all’ultimo giro, ma non sono riuscito a passarlo”

Una gara eccezionale per Max Verstappen. Il pilota olandese si è piazzato al secondo posto in occasione del GP dell’Azerbaijan, atto numero quindici del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato agli archivi presso il circuito cittadino di Baku.

Splendida prestazione per l’ex detentore del titolo, il quale ha letteralmente sfiorato il successo agguantando sul finale George Russell che, a bordo della sua Mercedes, ha difeso la vittoria in volata. Al terzo posto si è invece accomodato il compagno di squadra con la tuta Red Bull Isack Hadjar. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Hasselt ha commentato quanto fatto:

“Abbiamo fatto una buona gara, il primo stint è stato difficile con le medie, ma siamo riusciti a portarci al terzo posto – ha detto Verstappen – poi dopo la safety abbiamo recuperato una posizione: all’ultimo giro grazie alla bandiera gialla sono riuscito a riprendere Russell, ho cercato di pressarlo e di avvicinarmi perché aveva perso slancio. Ho provato a insistere ma non ce l’ho fatta a passarlo“.

Una sezione conclusiva in cui Verstappen ha fatto vedere tutto il suo talento, sfiorando il muro e provando il tutto e per tutto: “In linea di massima è andata bene, ogni tanto aprivo troppo la curva, ma fortunatamente la gomma ha retto“.