F1, Max Verstappen: “Madrid pista difficile, sarà dura. Speriamo in una finestra simile a Monza”

Obiettivo: centrare il sesto podio stagionale, insidiarsi tra la Mercedes, la Ferrari e la McLaren. Continuare ad incidere. Max Verstappen si preparerà come sempre al meglio in occasione del GP di Spagna, quattordicesimo appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il Madring di Madrid.

Il neerlandese in forza alla Red Bull è reduce dalla terza posizione ottenuta la scorsa settimana in quel di Monza, piazzamento in top 3 che si aggiunge a quello del Canada, Austria, Belgio ed Ungheria. Intervenuto in occasione del classico media day del giovedì, il pilota ha svelato le sue sensazioni in vista del weekend.

“Spero che riusciremo a portare l’auto in una finestra simile a quella di Monza – ha detto Verstappen – ma questa pista è molto diversa, quindi tanto da imparare. Spero che avremo una buona sensazione con l’auto, se hai una buona sensazione con l’auto sei naturalmente più competitivo”.

Verstappen ha poi chiosato: “È una pista difficile. Per me, con quello che sento alla guida, è la stessa sensazione che provo a Jeddah e in altri posti. I muri sono simili nel modo in cui sono posizionati. Sarà facile commettere un errore. I cordoli che ci sono, dobbiamo passarci sopra a un paio di essi e quello normalmente non è il punto forte della nostra macchina”.