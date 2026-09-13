Max Verstappen : “Grande risultato per noi, ho cercato di mantenere aderenza alle gomme”

Un buon Max Verstappen ha centrato la seconda posizione in occasione del GP di Spagna, round numero quattordici del Mondiale 2026 di Formula 1 appena concluso presso il nuovo tracciato del Madring, a Madrid. Prosegue dunque il periodo positivo per il neerlandese che, fatta eccezione per l’appuntamento di casa, è sempre andato a podio in tempi recenti.

L’ex Campione del Mondo in forza alla Red Bull ha ceduto il passo solo all’ormai “solito” Kimi Antonelli (Mercedes), il quale ha centrato il secondo successo consecutivo. Il podio invece è stato completato da Lando Norris (McLaren). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Hasselt ha commentato quanto fatto:

“Guardando il passo gara per noi è un gran risultato, Lando è stato sfortunato – ha detto Verstappen – Il secondo posto era un risultato incredibile e si capisce da quanto Lando sia stato vicino alla fine, anche se qui è difficile superare. Ho tenuto la macchina al centropista, qui funziona bene. Ho cercato di mantenere aderenza alle gomme all’ultimo stint”.

Ricordiamo che la prossima tappa del Mondiale di Formula 1 sarà il GP di Azerbaijan, pianificato nel circuito cittadino di Baku sabato 26 settembre.