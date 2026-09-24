F1, Max Verstappen: “Buon inizio per noi, gli aggiornamenti funzionano”

Una giornata positiva per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha infatti ottenuto rispettivamente la seconda e la terza posizione in occasione del giovedì riservato alle prove libere valide per il GP dell’Azerbaijan, quindicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il circuito cittadino di Baku.

in particolare l’olandese in forza alla Red Bull nella FP2 ha racimolato un gap di +0.827 3 rispetto alla Mercedes di George Russell, autore del miglior tempo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, secondo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Hasselt ha commentato quanto fatto:

”In realtà, è stata una giornata piuttosto buona – ha detto Verstappen – “Sono abbastanza contento della macchina. Siamo riusciti a mettere a punto alcune cose e a cercare di guadagnare tempo. Gli aggiornamenti alla vettura stanno funzionando come previsto e, tutto sommato, è stato un ottimo inizio per noi”.

Ricordiamo che domani, venerdì 25 settembre, si svolgeranno il terzo ed ultimo turno di prove libere e, soprattutto, le qualifiche, al via alle 14:00 italiane.