F1, Max Verstappen: “Azzardato pensare alla vittoria, Kimi è semplicemente un ottimo pilota”

Si è aperta oggi in anticipo con il media-day la settimana che porterà al Gran Premio dell’Azerbaijan 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1, in programma sabato 26 settembre. A Baku, tra le tante voci raccolte dalla stampa c’è stata anche quella di Max Verstappen, secondo al termine del GP di Spagna due settimane fa.

L’olandese ha confermato i progressi della sua Red Bull e proverà nuovamente a salire sul podio (sarebbe il quinto nelle ultime sei) sul circuito azero, nonostante i tanti rettilinei ed un layout non esattamente conforme alla sua monoposto. Le sensazioni del quattro volte campione del mondo alla vigilia del GP d’Azerbaijan: “Credo che in questa fase sia ancora un po’ azzardato pensare alla vittoria. Non c’è ancora stata una gara nella quale io abbia pensato di avere vere e proprie opportunità in termini di passo gara. Quando ho ottenuto gli ultimi podi, se guardiamo il passo gara, nella maggior parte delle occasioni eravamo ancora la quarta forza. Abbiamo tratto il massimo da diversi risultati, abbiamo fatto un buon lavoro di strategia oppure ci siamo messi in buona posizione dopo il primo giro in circuiti in cui era molto difficile superare”.

Sui passi in avanti fatti dalla Red Bull: “Stiamo migliorando, la macchina probabilmente negli ultimi weekend è un pochino più a punto, però non è ancora abbastanza veloce: dobbiamo lavorare per migliorarla nel suo complesso”. Il commento sulle ultime gare e la scuderia da battere: “Nelle ultime gare si è visto come anche la McLaren sia molto forte, non sono sempre riusciti a ottimizzare i risultati, che sia per colpa loro o per sfortuna, come nell’ultima gara. Ma vedo comunque delle vere e proprie battaglie. Naturalmente anche la Ferrari su alcuni circuiti è molto forte. Quindi il risultato non è sempre scontato, ma diciamo che la Mercedes è la squadra da battere; Kimi, però, ha sempre dato il massimo e cercato di ottimizzare il suo risultato in gara”.

Chiosando, Verstappen si è soffermato sul momento che Andrea Kimi Antonelli sta vivendo: “Non credo ci sia alcun segreto, Kimi è semplicemente un ottimo pilota e quando sei un ottimo pilota alla fine ti ritrovi a lottare nelle prime posizioni, a patto che anche la tua auto sia all’altezza”.