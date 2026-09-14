Formula 1
F1: l’ipotesi Imola per il “Gran Finale” del Mondiale 2026 si raffredda. Intanto però arrivano i test Ferrari
Mentre il Mondiale 2026 di F1 prosegue una tappa dopo l’altra, con il vantaggio di Kimi Antonelli che aumenta nella classifica piloti, Liberty Media è impegnata nel capire dove si terrà la fine del campionato stesso di quest’anno; visto che la situazione in Medio Oriente muta continuamente senza lasciar intravedere spiragli chiari.
Qatar e Abu Dhabi sarebbero – in ordine cronologico, con condizionale d’obbligo – le tappe finali di questa stagione, con in particolare l’ultimo appuntamento che potrebbe essere sostituito da un “Gran Finale” sul circuito di Imola, il prossimo 6 dicembre.
L’ipotesi romagnola è avanzata in maniera corposa nelle ultime settimane, considerando inoltre che la Ferrari nei prossimi giorni sosterrà dei test sul tracciato imolese, ma attenzione perché dalla stampa britannica arrivano notizie contrastanti.
Facendo riferimento al calendario di F2 (come riporta anche il sito specializzato F1ingenerale), le tappe in territorio qatariota ed emiratino risultano al momento essere confermate senza alcuna possibilità di modifica geografica: prima Lusail e poi Yas Marina.
Un indirizzo quello della seconda serie del Circus più ambito e prestigioso del Motorsport che sembra così raffreddare l’indiscrezione molto forte che avrebbe voluto Imola in forte ascesa nel calendario 2026 della F1.
Per il momento da Liberty Media non filtrano voci né in un senso né nell’altro: la decisione su quale sarà l’autodromo a ospitare la gara finale di quest’anno arriverà nelle prossime settimane, presumibilmente nei primi giorni di ottobre.