F1, Lewis Hamilton: “Ho avuto un faccia a faccia con Leclerc e Vasseur. Le tensioni ci saranno sempre…”

Dopo il negativo fine settimana di Monza, chiusosi con il 6° posto al traguardo e un contatto nei momenti iniziali del Gran Premio d’Italia con il compagno di squadra Charles Leclerc, Lewis Hamilton cerca di voltare pagina e guardare al futuro.

Il domani si chiama Madring, l’inedito circuito spagnolo dove il 7 volte campione del mondo, oggi pilota Ferrari, cercherà di tornare a portare a casa un risultato degno di nota.

Le scorie di Monza sembrano essere state smaltite, anche grazie a un momento di confronto interno fra lo stesso Hamilton, il compagno rivale Leclerc e il team principal della rossa Frederic Vasseur. A raccontare quando successo è stato lo stesso pilota britannico alla stampa presente in terra iberica: “Ho parlato con Fred lunedì e abbiamo avuto una discussione chiara e franca. Certo, avremo sempre opinioni diverse, ma alla fine ci incontriamo e troviamo una soluzione, e credo che questo sia l’aspetto positivo dei progressi che abbiamo fatto negli ultimi 15 mesi, o giù di lì. Siamo arrivati a un punto in cui la comunicazione interna è davvero ottima, sia con me che con Charles”.

Poi ha aggiunto: “In questo momento sto solo cercando di concentrarmi per fare un weekend migliore. Sono sicuro che a un certo punto discuteremo di come potremo migliorare, ma non abbiamo avuto molto tempo per cambiare rotta. Non si possono cambiare le cose in due giorni…”.

Sul fatto che Leclerc si sia preso le sue colpe e responsabilità: “La cosa positiva è stata che non c’era alcuna esitazione nel confrontarci. Ci siamo seduti faccia a faccia, solo io e lui, e ne abbiamo parlato. Siamo stati entrambi aperti e onesti, e abbiamo risolto la questione. Possiamo andare avanti. Penso che questo dimostri la sua maturità. Credo sia una cosa positiva. È un rapporto che abbiamo costruito nel tempo. Certo, ci saranno momenti di frustrazione e momenti in cui ci ritroveremo ancora vicini, perché abbiamo un ritmo molto simile. Entrambi vogliamo vincere ed entrambi vogliamo fare bene per la squadra. Ma sì, penso che sia stato davvero positivo”.

Infine Hamilton sul concetto di squadra ha detto in maniera “secca”: “Dobbiamo assicurarci di lavorare al meglio per ottenere il risultato più proficuo per la squadra. Invece di lottare tra di noi e finire quarti e quinti, forse potremmo collaborare, e salire più spesso sul podio, conquistando più punti”.