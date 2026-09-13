F1, le pagelle del GP di Spagna 2026: Antonelli sfrutta l’occasione, Ferrari quarta forza

PAGELLE GP SPAGNA 2026

Domenica 13 settembre

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 9: una vittoria di capitale importanza per il titolo, dato che ormai il suo vantaggio su George Russell si fa sempre più ampio. Nelle prima fase rincorre Lando Norris, poi la VSC cambia tutti i piani in tavola, gli concede una grande chance e lui la sfrutta, andando a centrare l’ottava vittoria su 14 gare. Il titolo ormai è lì davanti all’orizzonte. Starà a lui non farselo scappare.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 7: secondo un po’ per caso. Se la gara fosse stata lineare avrebbe dovuto chiudere terzo o appena fuori dal podio. La VSC gli fa finire Norris alle spalle e, come si è visto, al Madring se non commetti errori non vieni superato da chi ti insegue. Lui è impeccabile e conquista una piazza d’onore del tutto meritata.

LANDO NORRIS (McLaren) 8.5: il vincitore morale, o quasi. Come ampiamente detto la VSC gli rovina la gara e lui prova a ricostruirla. Si rifà sotto all’olandese e prova a mettergli pressione, invano suo malgrado. L’inglese sta attraversando un buon momento (tranne Monza) e siamo certi che sarà protagonista da qui alla fine del campionato.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 7.5: ha trascorso larga parte della gara al comando provando a allungare al massimo il suo stint con le hard. Come ben sa, purtroppo, se deve attendere un colpo di fortuna deve attendere senza speranza. Anche oggi la Dea Bendata non lo aiuta e deve accontentarsi del quarto posto. Peccato perché la sua domenica è stata impeccabile dopo le tantissime critiche post-Monza.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 5: un pilota in crisi nera. Ieri ha chiuso sesto in qualifica, oggi guadagna una posizione solo per il ritiro di Lewis Hamilton. Subisce una ennesima scoppola firmata Kimi Antonelli e ormai le sue speranze di titolo si riducono al lumicino. Una stagione che doveva portarlo al titolo e che, invece, lo sta conducendo verso l’incubo sportivo.

LEWIS HAMILTON (Ferrari) S.V.: subito ko per colpa dei freni. Dopo una prima metà di campionato senza macchia, oggi è costretto al primo ritiro, non certo per colpa sua.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 4: chiude ottavo (e ringrazia i ritiri di Hamilton e Gasly). Anonimo, abulico, assente. Da Zandvoort 2025 è sparito. Crisi nerissima.

MADRING voto 3: una pista davvero senza senso. Ok la spettacolare curva “Monumental” vale il prezzo del biglietto, ma per il resto siamo davvero all’ABC. Nessun punto di sorpasso, zero spunti, spettacolo totalmente assente. C’era bisogno di spendere milioni su milioni per un tracciato simile?