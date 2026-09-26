Lando Norris: “Sapevamo che non era il nostro weekend, difficile lottare sui rettilinei”

Nonostante un inizio oltremodo promettente, Lando Norris ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione del GP dell’Azerbaijan, atto numero quindici del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena quest’oggi presso il circuito cittadino di Baku.

Il pilota della McLaren infatti, gravitato nelle posizioni che contano nelle prime battute, ha via via perso sempre più quota, fino a finire contro il muro al trentaseiesimo giro, chiudendo quindi in modo negativo un weekend dal rendimento altalenante. Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto:

“E’ stato davvero difficile – ha detto Norris – sto lottando tanto nei rettilinei e abbiamo notato i tanti sorpassi veloci nei miei confronti. Quindi è stata proprio una gara impossibile per me in questo senso. Speriamo di sistemare questa cosa per la prossima volta. Ma per il resto, ho comunque commesso un errore e alla fine della giornata sono andato a zero”.

Norris ha quindi proseguito: “Ovviamente non era il nostro weekend, non siamo stati abbastanza veloci ma lo sapevamo. Ci aspettano altri fine settimana difficili nei prossimi tempi immagino, ma forse la Malesia sarà uno migliore per noi. Ce ne andiamo con zero punti. Non so cosa sia successo a Oscar, ma voglio dire, era in corsa per un podio, quindi c’era potenziale nell’auto. Ma per quanto mi riguarda, oggi ho solo lottato.”