Lando Norris: “Oggi siamo stati sfortunati, è andata così”

Non può nascondere una evidente delusione Lando Norris al termine delle qualifiche valide per il GP d’Italia, tredicesimo atto del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul circuito di Monza. Il britannico infatti non è andato oltre la nona piazza, mettendo così in salita la sua strada in vista della gara di domani.

Nello specifico il pilota McLaren si è dovuto accontentare di uno scarto di 0.470 rispetto al poleman di giornata, ovvero Pierre Gasly che, a sorpresa, a bordo della sua Alpine ha superato la Mercedes di George Russell, secondo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato la sua giornata:

“Frenavo e la macchina tirava in una direzione, e non è quello che vuoi su un circuito dove hai bisogno di grande fiducia nelle frenate nelle prime due chicanes. è migliorato un po’, ma restava comunque un problema”, ha detto Norris.

Norris ha poi chiosato: “Ma non è la causa di niente, è solo che oggi siamo stati sfortunati. non credo che il passo fosse così male. Certo non eravamo abbastanza veloci, bisogna solo incassare il colpo; è un po’ il prezzo da pagare per essere i Campioni del mondo, partire per primi nella pit lane. quindi niente di cui lamentarsi davvero. sapevamo che sarebbe stato dura, ed è andata così”.