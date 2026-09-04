F1, Lando Norris: “Non mi sento in lotta per la pole, sarà dura”

Lando Norris ha strappato la quarta posizione in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo settimana nel mitologico Autodromo di Monza.

Precisamente, il pilota in forza alla McLaren ha raccolto un gap di 0.384 rispetto alla Mercedes di George Russell, leader in 1:22.559 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all’altra vettura tedesca guidata da Kimi Antonelli, terzo a 0.141. Una volta arrivato in zona mista, il britannico ha analizzato la sua giornata:

“Non è stato un turno all’altezza delle aspettative – ha detto Norris – Sto lottando molto di più con il passo. Nelle curve in cui pensavamo di andare forte, andiamo più lenti, mentre in quelle in cui aspettavamo di essere indietro non siamo malaccio. Siamo comunque lontani, sarà dura”.

In seconda battuta il pilota ha aggiunto: “Al momento non mi sento in lotta per la pole position, dobbiamo però concentrarci per ottenere un risultato che sia soddisfacente“.