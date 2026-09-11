F1, Lando Norris: “Giornata complicata condizionata dal problema al cambio”

Si è concluso il venerdì del Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. I piloti hanno nelle due sessioni preso per la prima volta confidenza con il circuito di Madrid. Il più in palla è sembrato Andrea Kimi Antonelli che ha chiuso davanti a tutti le FP2 stampando il crono di 1:33.662. Pimpanti anche le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton subito dietro il leader del Campionato.

È invece un venerdì da dimenticare quello di Lando Norris. Il britannico, dopo il sesto posto nella prima sessione, non è potuto scendere in pista per la sessione pomeridiana a causa di un problema al cambio, che verrà sostituito per la giornata di domani. Il campione del mondo in carica ha quindi dovuto rinunciare alla FP2, chilometri che sarebbero sicuramente serviti per prendere confidenza in un tracciato nuovo e complicato.

Norris, come riportato da grandepremio.com, ha così commentato la prima giornata nella capitale spagnola: “È stata una giornata complicata. È stato positivo aver avuto la possibilità di fare dei giri al mattino, durante i quali abbiamo individuato alcune modifiche da apportare alla vettura. Ma, alla fine, non siamo riusciti a progredire nelle FP2 a causa di un problema al cambio”.

Le difficoltà che subentrano nel weekend: “Quando si va su un nuovo circuito, il tempo in pista è fondamentale. Avendo perso le FP2, siamo chiaramente un passo indietro. Lavoreremo sodo durante la notte, analizzando i dati delle FP1 sulla vettura di Oscar e sui team che ci circondano, per imparare il più possibile prima delle FP3”.

Il britannico si è però detto entusiasta dei pochi giri fatti sul Madring: “D’altro canto, è stato fantastico poter fare i miei primi giri a Madrid. È un circuito interessante e non vedo l’ora di fare qualche altro giro prima delle qualifiche di domani”.