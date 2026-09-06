Lando Norris: “Gara difficile, meglio la seconda parte”

Lando Norris si è piazzato ai piedi del podio in occasione del GP d’Italia, tredicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 appena concluso presso l’Autodromo di Monza. Una piccola battuta d’arresto per il detentore del titolo, in realtà mai davvero in gioco nel corso del weekend.

Nello specifico il britannico in forza alla Mercedes ha dovuto cedere il passo ad un semplicemente monumentale Kimi Antonelli, diciannovesimo allo start e vincitore davanti al pubblico di casa davanti al compagno di squadra George Russell e alla Red Bull di Max Verstappen.

Una volta giunto in zona mista, il nativo di Bristol ha commentato la sua gara:”E’ stata una gara lunga, non sapevi mai cosa poteva succedere più avanti, specialmente con i duelli, e penso che a un certo punto ero 8-9 secondi dietro a Oscar – ha detto Norris -la seconda metà della gara è andata bene. Nella prima metà ero solo un po’ lento con tutto. Ho lottato molto con i freni, ed è stata solo una prima metà difficile ma la seconda metà è stata molto, molto forte”.

Norris in ultimo ha chiosato :”Sono riuscito a recuperare bene. Non il ritmo per fare di più, quindi molto felice“.