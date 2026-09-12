F1, Lando Norris è il vero pericolo per Antonelli in chiave Mondiale?

Le qualifiche del Madring hanno emesso un verdetto inatteso alla luce dei riscontri emersi nelle prove libere del venerdì, con Lando Norris che si è preso a sorpresa la pole position per il Gran Premio di Spagna 2026 battendo per soli 11 millesimi Kimi Antonelli e costruendosi una posizione di lancio ideale in vista della gara domenicale sul nuovo circuito semi-cittadino madrileno.

Il campione iridato in carica ha spremuto tutto il potenziale della sua McLaren proprio nel momento decisivo del weekend, durante l’ultimo time-attack del Q3, riuscendo a mettersi davanti a tutti come già avvenuto quest’anno sia a Budapest che a Zandvoort. In entrambi i casi Norris aveva poi completato l’opera, vincendo di forza il Gran Premio d’Ungheria ed il GP d’Olanda.

Se Lando dovesse imporsi anche a Madrid (pista che non agevola di certo i sorpassi), firmerebbe il terzo successo delle ultime quattro gare confermando dunque il trend positivo del team di Woking dal momento in cui hanno introdotto il massiccio pacchetto di aggiornamenti subito prima della pausa estiva. Adesso la MCL40, almeno tra le mani del driver inglese, rappresenta un concreto punto di riferimento nei tracciati a medio-alto carico aerodinamico e può dare fastidio a Mercedes.

Il team di Toto Wolff ha in cantiere però degli sviluppi che scenderanno in pista probabilmente a Sepang e che potrebbero ristabilire le gerarchie di inizio stagione, garantendo ad Antonelli e Russell un mezzo estremamente competitivo fino al termine del campionato. Kimi ad oggi ha un vantaggio di 96 punti su Norris quando mancano nove o dieci gare alla fine, un margine ancora rassicurante sul terzo degli inseguitori in classifica, che prima di puntare al bolognese dovrà prima superare la Ferrari di Lewis Hamilton (a -76 dalla vetta) e l’altra Freccia d’Argento di Russell (a -66).