F1, Lando Norris: “A Baku potremmo fare fatica come a Montecarlo, ma ce la giochiamo”

Lando Norris arriva a Baku con l’obiettivo di prolungare il trend positivo delle ultime quattro gare, in cui ha raccolto due vittorie ed un secondo posto dimostrando però di poterne vincere tre al netto della sfortunata Virtual Safety Car che lo ha penalizzato a Madrid. Il driver inglese della McLaren ha sfruttato i progressi della vettura per recitare stabilmente un ruolo da protagonista in questa fase della stagione, pur con la consapevolezza di avere pochissime chance di tornare in corsa per il Mondiale.

“Sicuramente sento di fare un lavoro migliore in certi aspetti rispetto all’anno scorso e credo di essere forse un po’ più costante. Penso di riuscire a ottenere il massimo da quella che definirei una vettura complicata, anche se nelle ultime tre gare abbiamo dimostrato di essere probabilmente la macchina più veloce. È una situazione diversa, ma credo che insieme alla squadra stiamo tirando fuori tutto il potenziale della vettura e, allo stesso tempo, mi sento più tranquillo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ho più fiducia in me stesso e nelle mie capacità. E questo, a volte, è sicuramente d’aiuto“, spiega il campione iridato in carica alla vigilia della tappa in Azerbaigian.

Sulle residue chance di bissare il titolo, avendo un distacco di 106 punti dal leader Kimi Antonelli a otto o nove gare dalla fine: “Di certo non mi sto avvicinando alla vetta del campionato. Tutt’altro. Dall’inizio della stagione stiamo recuperando terreno, come era prevedibile e come tutti si aspettavano. Abbiamo vinto due delle ultime quattro gare, e potevano essere tranquillamente tre su quattro. Il passo c’è stato, sicuramente, e la squadra sta facendo un ottimo lavoro“.

Lando non si dice particolarmente ottimista in vista della tre-giorni di Baku: “Siamo lì a giocarcela, ma credo che Baku rappresenterà un’altra sfida per noi. Su questo tracciato non c’è nemmeno una curva ad alta velocità, neanche a media velocità. Credo che sarà una sfida simile a quella di Monaco, dove abbiamo faticato parecchio l’ultima volta. Tra i circuiti di questo periodo, questo è quello che temevo di più. L’anno scorso non è stato un buon weekend di gara per noi“.