Formula 1
F1, la Ferrari svela le immagini della livrea con cui correrà a Monza
La Ferrari ha svelato quest’oggi, attraverso i propri canali social, la livrea speciale con la quale correrà il Gran Premio d’Italia del Mondiale di F1 2026: si tratta di un omaggio a Michael Schumacher, in una data che racchiude un duplice anniversario.
L’8 settembre 1996, 30 anni fa, infatti, il tedesco centrava il primo successo a Monza con la Ferrari, mentre il 10 settembre 2006, 20 anni or sono, invece, arrivava l’ultima delle cinque affermazioni nel GP d’Italia del teutonico con la Rossa.
Nel mezzo i successi a Monza del 1998, del 2000 e del 2003: la livrea speciale dedicata a Michael Schumacher con cui correranno nel fine settimana il britannico Lewis Hamilton ed il monegasco Charles Leclerc sarà soltanto una delle tante iniziative in serbo da parte della Ferrari.
IL VIDEO E LE IMMAGINI SVELATE DALLA FERRARI
A livery fit for home 🏡 Our Monza livery is here, inspired by the lasting impact of Michael Schumacher on our team ❤️ pic.twitter.com/MWGlJi4miv
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026
The SF-26: Monza edition ❤️ pic.twitter.com/PlBj40zZCw
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026
Michael’s reach impacts every part of Ferrari ❤️ pic.twitter.com/V3lemJp1FJ
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026