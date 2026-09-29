F1, la Ferrari interviene: confermata la fiducia a Vasseur

Le ultime settimane del Mondiale 2026 di F1 hanno visto la Ferrari mostrare grandi difficoltà. Risultati al di sotto delle aspettative, frizioni fra i piloti e una macchina che fatica tremendamente a stare al passo delle migliori scuderie del “Circus”.

Le voci intorno al possibile siluramento del team principal Fred Vasseur sono aumentate, in coincidenza anche di diversi rumors che avrebbero voluto Christian Horner vicino al “Cavallino Rampante” dal 2027.

A tal proposito però, i vertici Ferrari sono intervenuti con alcune dichiarazioni in un incontro con la stampa dopo il GP di Baku, in Azerbaijan, confermando la fiducia nell’attuale manager: “Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla Scuderia e alla sua leadership. Molti si saranno chiesti perché non abbiamo risposto prima: semplicemente perché speravamo che queste cose finissero. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c’era e continua ad esserci”.

“Tutto questo rumore non aiuta. È anche nostro dovere – prosegue la spiegazione – cercare di permettere alla squadra di concentrarsi su quello che deve fare primariamente, cioè cercare di ottenere risultati in pista”.

Il prossimo appuntamento con il Mondiale di F1 è previsto per il 4 ottobre, in occasione del GP del Bahrein, che però si correrà in Malesia sul circuito di Sepang.