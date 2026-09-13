F1, Kimi Antonelli solido e fortunato: Norris il Paperino del GP di Spagna

Il Gran Premio di Spagna 2026 di Formula Uno è andato in archivio con l’ottava vittoria stagionale di Kimi Antonelli, che ha trionfato sul neonato Madring fortificando la sua leadership nella classifica generale e mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo. La gara odierna è stata condizionata pesantemente da una breve Virtual Safety Car provocata da Lance Stroll tra il 15° ed il 16° giro che ha sfavorito un pilota su tutti: Lando Norris.

Il pole-man e campione del mondo in carica, dopo aver difeso la prima posizione in partenza, stava guidando agevolmente la corsa con un passo strepitoso e poteva contare su un vantaggio di circa 6″ su Antonelli e oltre 10″ su Max Verstappen, ma il timing della VSC è stato a dir poco beffardo (la neutralizzazione è durata in pratica dal momento in cui Norris ha affrontato l’ultima curva a quando stava approcciando l’ingresso della corsia box nella tornata successiva) e ha dovuto effettuare un pit-stop standard mentre i suoi inseguitori avevano risparmiato quasi quindici secondi fermandosi durante la Virtual Safety Car.

Un episodio molto sfortunato (anche se il muretto box McLaren poteva fare qualcosa di diverso, fermandolo subito senza aspettare il segnale della VSC o magari prolungando il primo stint come ha fatto la Ferrari con Leclerc) che ha rovinato la gara dell’inglese, spianando la strada ad Antonelli verso il successo e a Verstappen per un secondo posto di spessore.

In ogni caso Kimi ha avuto il merito di disputare un weekend solido, sfiorando la pole per 11 millesimi e confermando la sua superiorità a parità di macchina nei confronti del compagno di squadra George Russell. Anche senza il jolly della Virtual, ad Antonelli infatti potevano andare benissimo i 18 punti sul circuito madrileno considerando il suo ampio vantaggio in campionato ed il ritiro odierno di Lewis Hamilton con la Ferrari.