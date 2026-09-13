F1, Kimi Antonelli sfrutta una Virtual Safety Car e vince anche il GP di Spagna! Nuovo allungo nel Mondiale

Kimi Antonelli pesca un jolly e vince anche il Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane talento bolognese della Mercedes trionfa dunque sull’inedita pista di Madrid e archivia l’ottava affermazione dell’anno (e della carriera), consolidando la sua leadership iridata quando mancano otto o al massimo nove tappe al termine del campionato.

Dopo la fantastica rimonta vincente di Monza arriva un sigillo meno appariscente ma altrettanto pesante in ottica mondiale per Antonelli, che ha portato a casa l’intera posta in palio in un weekend in cui meritava il secondo posto. Per quanto visto in qualifica e nel primo stint della corsa odierna, il “vincitore morale” al Madring è infatti senz’ombra di dubbio Lando Norris, penalizzato da un timing molto sfortunato della Virtual Safety Car provocata dall’Aston Martin di Lance Stroll.

In pratica la Race Direction ha attivato il regime di VSC un attimo dopo il transito della McLaren dall’ingresso della corsia box, costringendo il campione del mondo in carica a restare fuori fermandosi poi al giro successivo con bandiera verde e perdendo la posizione nei confronti di Kimi ma anche della Red Bull di Max Verstappen, che avevano potuto effettuare il pit-stop risparmiando del tempo prezioso (come tanti altri).

Antonelli è diventato fisicamente leader del Gran Premio solamente nel finale, perché la Ferrari ha provato la carta di una strategia alternativa con Charles Leclerc prolungando il primo stint con gomme hard (non cambiando gomme durante la VSC) e sperando in una neutralizzazione per puntare al colpaccio. La sorte però non ha sorriso al monegasco, che si è dovuto accontentare della quarta piazza finale davanti alla Mercedes di George Russell e dietro alla McLaren del pole-man Norris (3°). Bilancio comunque negativo per la Rossa, a causa del ritiro di Lewis Hamilton per problemi all’impianto frenante.

Grazie a questo successo Antonelli guida la classifica generale con un vantaggio di 81 punti su Russell, 101 su Hamilton, 106 su Norris, 125 su Leclerc e 147 su Verstappen.

CLASSIFICA GP SPAGNA F1 2026

1. Kimi ANTONELLI (Mercedes) Leader

2. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +4.351

3. Lando NORRIS (McLaren) +5.089

4. Charles LECLERC (Ferrari) +29.116

5. George RUSSELL (Mercedes) +29.829

6. Liam LAWSON (Red Bull Racing) +86.746

7. Franco COLAPINTO (Alpine) +94.185

8. Oscar PIASTRI (McLaren) +95.696

9. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) 1 L

10. Nico HULKENBERG (Audi) 1 L

11. Esteban OCON (Haas F1 Team) 1 L

12. Pierre GASLY (Alpine) 1 L

13. Gabriel BORTOLETO (Audi) 1 L

14. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) 1 L

15. Alexander ALBON (Williams) 1 L

16. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) 1 L

17. Fernando ALONSO (Aston Martin) 2 L

18. Valtteri BOTTAS (Cadillac) 3 L

19. Carlos SAINZ (Williams) –

20. Sergio PEREZ (Cadillac) –

21. Lance STROLL (Aston Martin) –

22. Lewis HAMILTON (Ferrari) –