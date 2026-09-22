F1, Isack Hadjar torna a correre: rientro in Azerbaijan, scambio di sedili

Isack Hadjar farà il proprio ritorno in F1 dopo aver saltato gli ultimi tre Gran Premi a causa di un infortunio al polso sinistro. Il pilota francese tornerà al volante della Red Bull in occasione del GP di Azerbaijan, che si disputerà sul circuito di Baku dal 24 al 26 settembre. Il transalpino riprenderà il posto di Liam Lawson, che lo aveva sostituito tra Olanda, Italia e Spagna nell’ultimo mese.

Prima dello stop dovuto a un problema fisico, il 21enne aveva avuto modo di distinguersi: il miglior risultato è il terzo posto conquistato nel GP di Monaco, poi i quinti posti in Canada e in Gran Bretagna, le ste piazze a Barcellona, Austria, Belgio, Ungheria. In questa stagione, Isack Hadjar ha conquistato 71 punti, correndo come compagno di squadra di Max Verstappen.

Liam Lawson tornerà in Racing Bulls, dove il suo sedile è stato occupato dal giapponese Yuki Tsunoda tra Zandvoort (undicesimo), Monza (decimo posto, un punto) e Madrid (quattordicesimo).