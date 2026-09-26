F1, Isack Hadjar sorride: “Un grande ritorno! Podio ottenuto grazie alle mie forze”

Isack Hadjar non può che essere soddisfatto dopo aver centrato il terzo posto nel Gran Premio di Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota francese, rientrante dopo l’infortunio al polso, ha disputato una prova di altissimo profilo, dimostrando di essere sul passo di Max Verstappen, se non anche meglio, per larghi tratti del suo sabato.

Il successo nella gara azera è andato a George Russell che ha preceduto Max Verstappen per soli 196 millesimi, mentre completa il podio Isack Hadjar a 10.7. Quarta posizione per Charles Leclerc a 14.1, quinta per Kimi Antonelli a 14.5, mentre in sesta chiude Lewis Hamilton a 22.3. Settima posizione per Arvid Lindblad a 31.1, ottava per Esteban Ocon a 30 millesimi dall’inglese, quindi nono Oliver Bearman a 31.9 mentre completa la top10 Carlos Sainz a 32.4.

Al termine del sabato di Baku il pilota del team Red Bull ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Timo Glock: “Sicuramente sono felice, sono state sei settimane di stop molto lunghe, sei settimane nelle quali non mi divertivo. Sono tornato al momento giusto, mi sentivo forte. Ho affrontato questo weekend un passo alla volta perchè qui a Baku puoi finire a muro molto rapidamente. Ho costruito la fiducia giusta e mi ha portato fino al podio”.

Il francese prosegue nelle sua analisi: “Sono contento anche perché si tratta del mio primo podio ottenuto grazie al mio passo in questa stagione. Il polso? Sta bene quindi penso di poter chiudere bene la stagione. Anzi, non vedo l’ora di tornare a correre, quindi testa a Sepang. Ci attende un calendario davvero fitto”.