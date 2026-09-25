Isack Hadjar: “Sorpreso dalla vicinanza con Leclerc, ma Russell è troppo lontano”

Una posizione di lusso per Isack Hadjar. Il seconda pilota della Red Bull partirà dalla seconda fila in occasione del GP dell’Azerbaijan, quindicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito cittadino di Baku.

Per la precisione il francese ha raccolto un gap di +0.974 rispetto ad un oltremodo impressionante George Russell, poleman di giornata davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Oscar Piastri. Una volta arrivato in mixed zone, il transalpino ha commentato quanto fatto:

“La differenza con il primo classificato è un po’ deprimente – ha detto Hadjar – ma sono anche sorpreso di essere vicino un decimo dal secondo. Non ho corso molti rischi. È una pista rischiosa, non volevo colpire il muro con la mia”.