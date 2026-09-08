F1, Isack Hadjar salta anche il GP di Spagna: confermato il suo sostituto in Red Bull

Si prolunga lo stop per infortunio di Isack Hadjar, costretto a saltare anche l’imminente Gran Premio di Spagna in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Red Bull ha confermato l’assenza del pilota francese al Madring tramite un comunicato ufficiale nella serata di lunedì, definendo dunque la sua line-up piloti in vista della prossima tappa del Mondiale di Formula Uno 2026.

“La decisione è stata presa mentre il recupero di Isack procede positivamente. Sebbene non sia ancora pronto per tornare nell’abitacolo, sarà a Madrid per supportare il team“, comunica la scuderia con base a Milton Keynes. Come già avvenuto sia a Zandvoort che a Monza, Liam Lawson verrà promosso in Red Bull lasciando il suo sedile in Racing Bulls a Yuki Tsunoda.

Nella capitale spagnola ci sarà una nuova occasione dunque per il neozelandese e per il giapponese, dopo aver fatto entrambi un buon lavoro più nei Paesi Bassi che in Italia. Il Drink Team, consapevole di non essere in lotta per i titoli mondiali nel 2026, ha preferito un approccio conservativo in questo percorso di recupero di Hadjar dall’infortunio al polso rimediato durante la pausa estiva. Con ogni probabilità rivedremo in azione il 21enne transalpino a Baku dal 24 al 26 settembre.