F1, Isack Hadjar recupera e sarà costretto a saltare anche la tappa di Monza

Arrivano, di nuovo, notizie poco incoraggianti per Isack Hadjar. Il pilota del team Red Bull, infatti, dopo aver saltato il fine settimana del Gran Premio di Olanda di Zandvoort di due settimane fa, sarà costretto ad alzare bandiera bianca anche a Monza.

Il pilota francese, infatti, come ha comunicato in prima persona, non sarà in grado di prendere parte nemmeno al weekend del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La motivazione? Quella ben nota, ovvero un infortunio al polso.

Isack Hadjar, quindi, è costretto di nuovo ai box, sempre per colpa di una disavventura occorsa nel corso di una sessione di allenamento prima della trasferta di Zandvoort. Si pensava che il pilota della Red Bull potesse recuperare quantomeno per la tappa brianzola ma, a quanto pare, dovrà rivedere i suoi piani e confiderà a questo punto nel ritorno al Madring tra una settimana.

Le sue parole: “In realtà è il mio primo infortunio in assoluto in tutta la mia vita e carriera, quindi è strano stare in panchina. Non ne sono contento, ovviamente, né per me né per la squadra. Vorrei essere lì ad ogni giro”. A questo punto la line-up sarà la medesima del Gran Premio di Olanda. Liam Lawson prenderà il posto di Hadjar, mentre Yuki Tsunoda si accomoderà in Racing Bulls.