F1, il circuito di Madrid non convince. Pronte tre modifiche per il prossimo anno

Il Gran Premio di Spagna 2026 ha suscitato pareri contrastanti. Il grande successo organizzativo e logistico, con il sold-out sulle tribune, va indubbiamente a scontrarsi contro l’unico tema che davvero interessa quando si parla di F1: lo spettacolo in pista. Quella di Madrid è stata per molti, addetti ai lavori e piloti, una gara senza emozioni, scossa solo dalla virtual safety car che ha rimescolato le carte in tavola.

Da un punto di vista di marketing e di ospitalità, il Madring indubbiamente ha convinto la Federazione che infatti ha già inserito in calendario la prova spagnola per la prossima stagione. La pista, descritta come pericolosa, stretta e complicata, ha invece funzionato in modo impeccabile, senza particolari incidenti durante il weekend, scongiurando anche i pronostici di una gara caotica e difficile.

Il circuito della capitale spagnola si è invece dimostrato anonimo, senza grandi possibilità di sorpassi e senza alcun colpo di scena tra qualifiche e gara. Una pista piuttosto piatta che vedrà delle modifiche a partire dal prossimo anno. Gli organizzatori, secondo quanto riportato da The Race, andranno ad intervenire su alcune zone del circuito per metà cittadino.

La prima volontà è quella di allargare la zona della chicane di curva 5/6 per permettere ai piloti di tentare dei sorpassi e non di seguire l’unica traiettoria come successo domenica. Verrò poi modificata l’uscita dall’iconica curva Monumental con una zona di frenata ravvicinata per favorire gli attacchi. L’ultimo accorgimento sarà quello della curva 20, anch’essa ampliata per permettere un sorpasso. Delle novità che potrebbero elevare le valutazioni sul Madring, dopo un esordio complicato dal punto di vista dello spettacolo in pista.