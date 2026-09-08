F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Spagna. Le Rosse vincenti in quattro dei cinque tracciati iberici

Domenica 13 settembre 2026 assisteremo alla cinquantaseiesima edizione del Gran Premio di Spagna di F1. Sarà però la prima a disputarsi nell’autodromo denominato Madring, una nuova pista costruita a Barajas, ovverosia alla periferia nord-occidentale di Madrid, dove peraltro si trova l’hub aeroportuale primario della capitale.

La Ferrari ha complessivamente un buon rapporto con la Spagna. Il Cavallino Rampante vi ha trionfato 12 volte, 8 delle quali al Montmelò. Gli altri 4 successi, tutti giocoforza antecedenti a quelli appena citati, sono arrivati a Pedralbes (1951), a Jarama (1974, 1981) e a Jerez de la Frontera (1990).

A conti fatti, tra i cinque contesti che sinora hanno ospitato il Gran Premio di Spagna, la Scuderia di Maranello non ha mai vinto solo al Montjuic, dove si è tuttavia corso solo quattro volte. È anche vero che a Pedralbes si è gareggiato ancora meno, ma lì le Rosse hanno primeggiato!

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI SPAGNA (55 EDIZIONI)

12 VITTORIE

5 Michael Schumacher (1996, 2001, 2002, 2003, 2004)

1 Mike Hawthorn (1954)

1 Niki Lauda (1974)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 Alain Prost (1990)

1 Felipe Massa (2007)

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Fernando Alonso (2013)

14 POLE POSITION

5 Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

2 Jacky Ickx (1971, 1972)

2 Niki Lauda (1974, 1975)

1 Alberto Ascari (1951)

1 Chris Amon (1968)

1 Felipe Massa (2007)

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Charles Leclerc (2022)

14 GIRI VELOCI

5 Michael Schumacher (1996, 1999, 2001, 2002, 2004)

2 Jacky Ickx (1971, 1972)

2 Felipe Massa (2006, 2007)

1 Niki Lauda (1974)

1 Gilles Villeneuve (1979)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Kimi Räikkönen (2008)

39 PODI

1951 Froilàn Gonzalez (2°)

1954 Mike Hawthorn (1°)

1971 Jacky Ickx (2°)

1972 Jacky Ickx (2°), Clay Regazzoni (3°)

1974 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)

1976 Niki Lauda (2°)

1977 Carlos Reutemann (2°)

1981 Gilles Villeneuve (1°)

1989 Gerhard Berger (2°)

1990 Alain Prost (1°), Nigel Mansell (2°)

1991 Alain Prost (2°)

1992 Jean Alesi (3°)

1995 Gerhard Berger (3°)

1996 Michael Schumacher (1°)

1998 Michael Schumacher (3°)

1999 Michael Schumacher (3°)

2000 Rubens Barrichello (3°)

2001 Michael Schumacher (1°)

2002 Michael Schumacher (1°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2006 Michael Schumacher (2°)

2007 Felipe Massa (1°)

2008 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (2°)

2010 Fernando Alonso (2°)

2012 Fernando Alonso (2°)

2013 Fernando Alonso (1°), Felipe Massa (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2016 Kimi Räikkönen (2°), Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2025 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI IN SPAGNA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 10°

2019 (FERRARI) – 5°

2020 (FERRARI) – Ritirato

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – Ritirato {Pole}

2023 (FERRARI) – 11°

2024 (FERRARI) – 5°

2025 (FERRARI) – 3°

HAMILTON LEWIS

2007 (MC LAREN) – 2°

2008 (MC LAREN) – 3°

2009 (MC LAREN) – 9°

2010 (MC LAREN) – 14°

2011 (MC LAREN) – 2° {Gpv}

2012 (MC LAREN) – 8°

2013 (MERCEDES) – 12°

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2015 (MERCEDES) – 2° {Gpv}

2016 (MERCEDES) – Ritirato {Pole}

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2020 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2021 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2022 (MERCEDES) – 5°

2023 (MERCEDES) – 2°

2024 (MERCEDES) – 3°

2025 (FERRARI) – 6°