Formula 1

F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Spagna. Le Rosse vincenti in quattro dei cinque tracciati iberici

Francesco Paone Casati

Pubblicato

5 minuti fa

il

Charles Leclerc / LaPresse

Domenica 13 settembre 2026 assisteremo alla cinquantaseiesima edizione del Gran Premio di Spagna di F1. Sarà però la prima a disputarsi nell’autodromo denominato Madring, una nuova pista costruita a Barajas, ovverosia alla periferia nord-occidentale di Madrid, dove peraltro si trova l’hub aeroportuale primario della capitale.

La Ferrari ha complessivamente un buon rapporto con la Spagna. Il Cavallino Rampante vi ha trionfato 12 volte, 8 delle quali al Montmelò. Gli altri 4 successi, tutti giocoforza antecedenti a quelli appena citati, sono arrivati a Pedralbes (1951), a Jarama (1974, 1981) e a Jerez de la Frontera (1990).

A conti fatti, tra i cinque contesti che sinora hanno ospitato il Gran Premio di Spagna, la Scuderia di Maranello non ha mai vinto solo al Montjuic, dove si è tuttavia corso solo quattro volte. È anche vero che a Pedralbes si è gareggiato ancora meno, ma lì le Rosse hanno primeggiato!

FERRARI – I PRECEDENTI
GP DI SPAGNA (55 EDIZIONI)

12 VITTORIE
5 Michael Schumacher (1996, 2001, 2002, 2003, 2004)
1 Mike Hawthorn (1954)
1 Niki Lauda (1974)
1 Gilles Villeneuve (1981)
1 Alain Prost (1990)
1 Felipe Massa (2007)
1 Kimi Räikkönen (2008)
1 Fernando Alonso (2013)

14 POLE POSITION
5 Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
2 Jacky Ickx (1971, 1972)
2 Niki Lauda (1974, 1975)
1 Alberto Ascari (1951)
1 Chris Amon (1968)
1 Felipe Massa (2007)
1 Kimi Räikkönen (2008)
1 Charles Leclerc (2022)

14 GIRI VELOCI
5 Michael Schumacher (1996, 1999, 2001, 2002, 2004)
2 Jacky Ickx (1971, 1972)
2 Felipe Massa (2006, 2007)
1 Niki Lauda (1974)
1 Gilles Villeneuve (1979)
1 Gerhard Berger (1987)
1 Rubens Barrichello (2003)
1 Kimi Räikkönen (2008)

39 PODI
1951 Froilàn Gonzalez (2°)
1954 Mike Hawthorn (1°)
1971 Jacky Ickx (2°)
1972 Jacky Ickx (2°), Clay Regazzoni (3°)
1974 Niki Lauda (1°), Clay Regazzoni (2°)
1976 Niki Lauda (2°)
1977 Carlos Reutemann (2°)
1981 Gilles Villeneuve (1°)
1989 Gerhard Berger (2°)
1990 Alain Prost (1°), Nigel Mansell (2°)
1991 Alain Prost (2°)
1992 Jean Alesi (3°)
1995 Gerhard Berger (3°)
1996 Michael Schumacher (1°)
1998 Michael Schumacher (3°)
1999 Michael Schumacher (3°)
2000 Rubens Barrichello (3°)
2001 Michael Schumacher (1°)
2002 Michael Schumacher (1°)
2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)
2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)
2006 Michael Schumacher (2°)
2007 Felipe Massa (1°)
2008 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (2°)
2010 Fernando Alonso (2°)
2012 Fernando Alonso (2°)
2013 Fernando Alonso (1°), Felipe Massa (3°)
2015 Sebastian Vettel (3°)
2016 Kimi Räikkönen (2°), Sebastian Vettel (3°)
2017 Sebastian Vettel (2°)
2025 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2026
I PRECEDENTI IN SPAGNA

CHARLES LECLERC
2018 (SAUBER) – 10°
2019 (FERRARI) – 5°
2020 (FERRARI) – Ritirato
2021 (FERRARI) – 4°
2022 (FERRARI) – Ritirato {Pole}
2023 (FERRARI) – 11°
2024 (FERRARI) – 5°
2025 (FERRARI) – 3°

HAMILTON LEWIS
2007 (MC LAREN) – 2°
2008 (MC LAREN) – 3°
2009 (MC LAREN) – 9°
2010 (MC LAREN) – 14°
2011 (MC LAREN) – 2° {Gpv}
2012 (MC LAREN) – 8°
2013 (MERCEDES) – 12°
2014 (MERCEDES) – {Pole}
2015 (MERCEDES) – 2° {Gpv}
2016 (MERCEDES) – Ritirato {Pole}
2017 (MERCEDES) – {Pole, Gpv}
2018 (MERCEDES) – {Pole}
2019 (MERCEDES) – {Gpv}
2020 (MERCEDES) – {Pole}
2021 (MERCEDES) – {Pole}
2022 (MERCEDES) – 5°
2023 (MERCEDES) – 2°
2024 (MERCEDES) – 3°
2025 (FERRARI) – 6°

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