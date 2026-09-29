F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrain… A Sepang! Le Rosse hanno vinto 7 volte nell’autodromo malese

L’ autodromo di Sepang torna a organizzare un Gran Premio del Mondiale di F1 dopo nove anni. La pista ha rappresentato una tappa fissa tra il 1999 e il 2017, dopodiché è inopinatamente uscita dal calendario del Circus. Un peccato, perché il Sepang International Circuit rappresenta un contesto in cui le gare sono sovente vivaci.

La Ferrari ha un eccellente rapporto con il tracciato edificato nei pressi di Kuala Lumpur, in maniera logisticamente ineccepibile (l’aeroporto è vicinissimo). La Scuderia di Maranello si è imposta 7 volte e solo la Red Bull, issatasi a quota 5, ha saputo avvicinarsi nel corso del tempo dopo essere partita giocoforza di rincorsa.

Il dato curioso è rappresentato dalla varietà dei piloti che hanno saputo apporre la propria firma sulle affermazioni del Cavallino Rampante. Se ne contano ben cinque, con l’implacabile Michael Schumacher a essere l’unico capace di ripetersi (e in più di un’occasione). Viceversa, se si parla di pole position, il numero è lo stesso, ma con soli due conduttori!

FERRARI – I PRECEDENTI

SEPANG (19 EDIZIONI)

7 VITTORIE

3 Michael Schumacher (2000, 2001, 2004)

1 Eddie Irvine (1999)

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Fernando Alonso (2012)

1 Sebastian Vettel (2015)

7 POLE POSITION

5 Michael Schumacher (1999, 2000, 2001, 2002, 2004)

2 Felipe Massa (2007, 2008)

3 GIRI VELOCI

2 Michael Schumacher (1999, 2003)

1 Sebastian Vettel (2017)

13 PODI

1999 Eddie Irvine (1°), Michael Schumacher (2°)

2000 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2001 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2002 Michael Schumacher (3°)

2003 Rubens Barrichello (2°)

2004 Michael Schumacher (1°)

2007 Kimi Räikkönen (3°)

2008 Kimi Räikkönen (1°)

2012 Fernando Alonso (1°)

2015 Sebastian Vettel (1°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A SEPANG

CHARLES LECLERC

Nessun precedente

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 2° {Gpv}

2008 (MC LAREN) – 5°

2009 (MC LAREN) – 7°

2010 (MC LAREN) – 6°

2011 (MC LAREN) – 8°

2012 (MC LAREN) – 3° {Pole}

2013 (MERCEDES) – 3°

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2015 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2016 (MERCEDES) – Ritirato {Pole}

2017 (MERCEDES) – 2° {Pole}