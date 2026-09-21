F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Azerbaijan. Il paradosso delle 0 vittorie e 5 pole position…

Il Mondiale di Formula Uno è nel bel mezzo del “trittico urbano”. Archiviata la novità assoluta di Madrid, ci si trasferisce in contesti ben più conosciuti, traslando progressivamente verso Est. Dunque sabato 25 settembre assisteremo all’edizione 2026 del Gran Premio d’Azerbaigian. Si correrà con un giorno d’anticipo per evitare la concomitanza con una festività nazionale, collocata il 27 settembre.

La Ferrari ha un rapporto assurdo con Baku, poiché si è fregiata di ben 5 pole position su 9 a disposizione. Cionondimeno, per una ragione o per un’altra, il Cavallino Rampante non è mai stato in grado di tagliare il traguardo in prima posizione! Una dinamica che, per quanto incredibile, è reale. E forse dice parecchio sul rendimento della Scuderia di Maranello negli ultimi anni.

I migliori risultati delle Rosse sono tre secondi posti, firmati da Sebastian Vettel nel 2016, da Kimi Räikkönen nel 2018 e da Charles Leclerc nel 2024. Nel mentre sono arrivate sciocche penalità (Vettel nel 2017 avrebbe vinto senza il colpo di testa della ruotata a Hamilton) o feroci beffe legate all’affidabilità (Leclerc fermato da un problema alla power unit quando era in testa nel 2022).

FERRARI – I PRECEDENTI

A BAKU (9 GP)

0 VITTORIE

5 POLE POSITION

4 Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024)

1 Sebastian Vettel (2018)

2 GIRI VELOCI

Sebastian Vettel (2017)

Charles Leclerc (2019)

5 PODI

2016 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (2°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

2023 Charles Leclerc (3°)

2024 Charles Leclerc (2°)

PILOTI FERRARI 2026

I PRECEDENTI A BAKU

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 6°

2019 (FERRARI) – 5° {Gpv}

2021 (FERRARI) – 4° {Pole}

2022 (FERRARI) – Ritirato {Pole}

2023 (FERRARI) – 3° {Pole}

2024 (FERRARI) – 2° {Pole}

2025 (FERRARI) – 9°

LEWIS HAMILTON

2016 (MERCEDES) – 5°

2017 (MERCEDES) – 5° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 1°

2019 (MERCEDES) – 2°

2021 (MERCEDES) – 15°

2022 (MERCEDES) – 4°

2023 (MERCEDES) – 6°

2024 (MERCEDES) – 9°

2025 (FERRARI) – 8°