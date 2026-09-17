F1, Hamilton allontana le voci di malumori in Ferrari: “Non ho mai chiesto la sostituzione di qualcuno”

Dopo una difficile parte di campionato fra Zandvoort, Monza e Madrid, Lewis Hamilton e la Ferrari cercano di mettersi alla spalle tutto quello che è successo per provare a proiettarsi verso nuovi capitoli del Mondiale 2026 di F1.

Il pilota inglese, che si è reso autore di alcuni team radio piccati verso i suoi ingegneri e i membri del suo team, ci ha tenuto però a spegnere le voci di frizioni e malumori con tecnici e meccanici.

Sul suo account Instagram infatti, il sette volte campione del mondo ha scritto in una storia: “Ho visto alcune cose che sono circolate e voglio chiarire la situazione. Non ho mai chiesto che qualcuno del mio team venisse sostituito. Tutte le persone con cui lavoro si impegnano duramente ogni giorno e la loro dedizione è ciò che ci permette di andare avanti”.

Poi ha ulteriormente specificato: “Cerco sempre di dare forza alle persone e aiutarle a essere la versione migliore di loro stesse. O almeno a vedere il meglio che hanno dentro di sé. Forse non sempre riesco a farlo, ma questa è la mia intenzione ed è ciò per cui sono qui. Lavoriamo tutti insieme e continueremo a farlo”.

Prossima gara per Hamilton e la “rossa” in programma a Baku, in Azerbaijan, sabato 26 settembre: il britannico occupa attualmente la terza posizione nella classifica piloti con 191 punti sin qui raccolti, davanti a lui vi sono i due alfieri Mercedes, ovvero George Russel (211) e soprattutto Kimi Antonelli (primo con 292 punti).