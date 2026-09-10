F1, GP Spagna 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il circuito è stato realizzato dalle menti italiane dello Studio Dromo, già impegnate in F1 con l’edificazione di Yas Marina negli Emirati Arabi, della geniale ristrutturazione di Zandvoort e l’ultimo ammodernamento di Spa-Francorchamps. Il Madring, come è stato denominato, realizzando una crasi fra “Madrid” e “Ring” alterna sezioni molto veloci a tratti particolarmente tecnici, proponendosi quindi come eterogeneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP SPAGNA F1 2026

Sabato 12 settembre

Ore 18:30, Qualifiche (Differita)

Domenica 13 settembre

Ore 18:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP SPAGNA F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 11 settembre (orari italiani)

Ore 13:30-14:30, Prove libere (I)

Ore 17:00-18:00, Prove libere (II)

Sabato 12 settembre (orari italiani)

Ore 12:30-13:30, Prove libere (III)

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 13 settembre (orari italiani)

Ore 15:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.