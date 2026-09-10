Formula 1
F1, GP Spagna 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara
Il circuito è stato realizzato dalle menti italiane dello Studio Dromo, già impegnate in F1 con l’edificazione di Yas Marina negli Emirati Arabi, della geniale ristrutturazione di Zandvoort e l’ultimo ammodernamento di Spa-Francorchamps. Il Madring, come è stato denominato, realizzando una crasi fra “Madrid” e “Ring” alterna sezioni molto veloci a tratti particolarmente tecnici, proponendosi quindi come eterogeneo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
PROGRAMMA TV8 GP SPAGNA F1 2026
Sabato 12 settembre
Ore 18:30, Qualifiche (Differita)
Domenica 13 settembre
Ore 18:00, GRAN PREMIO (Differita)
GP SPAGNA F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 11 settembre (orari italiani)
Ore 13:30-14:30, Prove libere (I)
Ore 17:00-18:00, Prove libere (II)
Sabato 12 settembre (orari italiani)
Ore 12:30-13:30, Prove libere (III)
Ore 16:00-17:00, Qualifiche
Domenica 13 settembre (orari italiani)
Ore 15:00, GRAN PREMIO
PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).
Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.
Diretta testuale: OA Sport.