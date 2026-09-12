Formula 1
F1, GP Spagna 2026: risultati e classifica FP3. Antonelli precede Leclerc, Hamilton nono dopo l’incidente
Il Mondiale di F1 2026 ha visto oggi, sabato 12 settembre, proseguire il GP di Spagna, valido come quattordicesima prova del calendario. Nella tarda mattinata italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60′.
Davanti a tutti si pone l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, primo in 1:32.797, davanti al monegasco Charles Leclerc, secondo con la Ferrari a 0.166, mentre è terzo l’australiano Oscar Piastri con la McLaren a 0.189.
Quarta posizione per il britannico Lando Norris con la McLaren a 0.236, davanti al neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, quinto a 0.375, ed al britannico George Russell con la Mercedes, sesto a 0.702 dal compagno di squadra, mentre il britannico Lewis Hamilton con la Ferrari è nono a 1.487.
Incidente per Lewis Hamilton in FP3 a Madrid: bandiera rossa e quanto mancava al termine delle prove
CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA F1 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.797
2 Charles Leclerc Ferrari +0.166
3 Oscar Piastri McLaren +0.189
4 Lando Norris McLaren +0.236
5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.375
6 George Russell Mercedes +0.702
7 Liam Lawson Red Bull Racing +1.105
8 Nico Hülkenberg Audi +1.136
9 Lewis Hamilton Ferrari +1.487
10 Gabriel Bortoleto Audi +1.491
11 Franco Colapinto Alpine +1.549
12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.633
13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.700
14 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.708
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.768
16 Pierre Gasly Alpine +2.174
17 Fernando Alonso Aston Martin +2.223
18 Carlos Sainz Williams +2.667
19 Lance Stroll Aston Martin +2.773
20 Sergio Perez Cadillac +3.644
21 Valtteri Bottas Cadillac +3.873
22 Alexander Albon Williams +4.300