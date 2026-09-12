Formula 1

F1, GP Spagna 2026: risultati e classifica FP3. Antonelli precede Leclerc, Hamilton nono dopo l’incidente

Roberto Santangelo

Pubblicato

3 minuti fa

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Charles Leclerc / LaPresse

Il Mondiale di F1 2026 ha visto oggi, sabato 12 settembre, proseguire il GP di Spagna, valido come quattordicesima prova del calendario. Nella tarda mattinata italiana si è appena conclusa la terza ed ultima sessione delle prove libere, della durata di 60′.

Davanti a tutti si pone l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, primo in 1:32.797, davanti al monegasco Charles Leclerc, secondo con la Ferrari a 0.166, mentre è terzo l’australiano Oscar Piastri con la McLaren a 0.189.

Quarta posizione per il britannico Lando Norris con la McLaren a 0.236, davanti al neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, quinto a 0.375, ed al britannico George Russell con la Mercedes, sesto a 0.702 dal compagno di squadra, mentre il britannico Lewis Hamilton con la Ferrari è nono a 1.487.

Incidente per Lewis Hamilton in FP3 a Madrid: bandiera rossa e quanto mancava al termine delle prove

CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.797
2 Charles Leclerc Ferrari +0.166
3 Oscar Piastri McLaren +0.189
4 Lando Norris McLaren +0.236
5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.375
6 George Russell Mercedes +0.702
7 Liam Lawson Red Bull Racing +1.105
8 Nico Hülkenberg Audi +1.136
9 Lewis Hamilton Ferrari +1.487
10 Gabriel Bortoleto Audi +1.491
11 Franco Colapinto Alpine +1.549
12 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.633
13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.700
14 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.708
15 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.768
16 Pierre Gasly Alpine +2.174
17 Fernando Alonso Aston Martin +2.223
18 Carlos Sainz Williams +2.667
19 Lance Stroll Aston Martin +2.773
20 Sergio Perez Cadillac +3.644
21 Valtteri Bottas Cadillac +3.873
22 Alexander Albon Williams +4.300

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