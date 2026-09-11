Formula 1
F1, GP Spagna 2026: risultati e classifica FP2. Kimi Antonelli precede le Ferrari
Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Madrid: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP della Spagna, quattordicesima tappa del Mondiale 2026 di F1, con la Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli in testa in 1:33.662.
Alle sue spalle si inseriscono le Ferrari del monegasco Charles Leclerc, secondo a 0.112, e del britannico Lewis Hamilton, terzo a 0.149, mentre chiude in quarta posizione il pilota britannico della Racing Bulls, Arvid Lindblad, staccato di 0.228.
Più indietro, invece, l’altra Mercedes: il britannico George Russell termina quinto a 0.149, mentre si classifica sesto il neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, a 0.228. Domani si disputeranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche, domenica la gara.
CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA F1 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.662 6
2 Charles Leclerc Ferrari +0.113 4
3 Lewis Hamilton Ferrari +0.149 4
4 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.228 4
5 George Russell Mercedes +0.337 5
6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.401 3
7 Oscar Piastri McLaren +0.538 3
8 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.096 5
9 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.205 4
10 Liam Lawson Red Bull Racing +1.276 6
11 Pierre Gasly Alpine +1.297 3
12 Nico Hülkenberg Audi +1.398 4
13 Gabriel Bortoleto Audi +1.508 6
14 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.541 5
15 Franco Colapinto Alpine +2.224 4
16 Carlos Sainz Williams +2.629 5
17 Fernando Alonso Aston Martin +3.118 3
18 Alexander Albon Williams +3.274 4
19 Sergio Perez Cadillac +3.533 4
20 Lance Stroll Aston Martin +3.611 3
21 Valtteri Bottas Cadillac +4.065 4
22 Lando Norris McLaren nessun tempo