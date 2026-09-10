F1, GP Spagna 2026 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo la tappa di Monza ci si sposta verso ovest in vista del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del campionato. Si entra sempre più nel vivo della stagione con la corsa al titolo che si fa davvero interessante ed emozionante.

Si gareggerà sul neo-nato tracciato denominato Madring. Una pista nuova di zecca nella capitale spagnola che, dopo i primi test, ha suscitato qualche polemica. La sensazione è che i punti di sorpasso siano davvero ridotti al lumicino, mentre la curva 12 sopraelevata “Monumental”, la più lunga del generale in Formula Uno con una inclinazione di 24° che potrebbe diventare il punto iconico del tracciato.

Come arriviamo a questo appuntamento? Dopo la tappa di Monza la classifica generale vede sempre più al comando Andrea Kimi Antonelli reduce dal trionfo nella gara di casa con 267 punti contro i 201 di George Russell, quindi terzo Lewis Hamilton con 191 davanti a Lando Norris quarto con 171 e Charles Leclerc quinto con 155.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Spagna sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere in chiaro ed in differita le qualifiche la gara. Su tv8.it si potrà vedere in streaming la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGAMMA GP SPAGNA F1 2026

Venerdì 11 settembre

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 12 settembre

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

Domenica 13 settembre

Ore 15.00 Gran Premio di Spagna