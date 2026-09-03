F1, GP Italia 2026: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

-1. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista di uno dei weekend più attesi dell’anno per il motorsport globale, con il mitico autodromo di Monza che si appresta ad ospitare il Gran Premio d’Italia 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul mitico Tempio della Velocità per un appuntamento cruciale nella corsa al titolo, in cui il leader del campionato è già consapevole di dover limitare i danni.

Kimi Antonelli andrà infatti in penalità, montando la quinta power unit della stagione sulla sua Mercedes e venendo relegato in fondo alla griglia di partenza. Occasione d’oro dunque per i suoi inseguitori, dal suo compagno di squadra George Russell alla McLaren del campione in carica Lando Norris (reduce da due vittorie consecutive) passando per i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Tutte le sessioni del weekend di Monza verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le qualifiche e la gara in diretta su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 12.30 Prove libere 1 a Monza (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Prove libere 2 a Monza (Italia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 5 settembre

Ore 12.30 Prove libere 3 a Monza (Italia)- Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Monza (Italia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 6 settembre

Ore 15.00 Gara a Monza (Italia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (qualifiche e gara); Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it (qualifiche e gara), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.