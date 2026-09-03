F1, GP Italia 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Gran Premio d’Italia di F1 si disputerà domenica 6 settembre. La tredicesima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 15:00. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 16:00 di sabato 5. Si correrà nell’autodromo nazionale di Monza.

Il GP del Nostro Paese è stato inserito nel calendario di ogni stagione, dal 1950 a oggi. Solo l’appuntamento britannico gode del medesimo privilegio. C’è, tuttavia, una grossa differenza tra i due eventi. In Inghilterra si è gareggiato in tre impianti differenti. Viceversa, in Italia, la pista di Monza non ha mai ceduto il passo.

Certo, esiste il precedente del 1980, quando il Gran Premio d’Italia si corse a Imola. Cionondimeno, si trattò di un accadimento una tantum e solo per cause di forza maggiore. L’autodromo lombardo era difatti oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, che imposero il trasloco temporaneo in Romagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio d’Italia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.), oltre che su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in diretta streaming su TV8.it, SkyGO e NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP ITALIA F1 2026

Sabato 5 settembre

Ore 16:00, QUALIFICHE (Diretta)

Ore 19:25, Qualifiche (Replica)

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, GRAN PREMIO (Differita)

Ore 19:40, Gran Premio (Replica)

GP ITALIA F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 4 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere (I)

Ore 16:00-17:00, Prove libere (II)

Sabato 5 settembre

Ore 12:30-13:30, Prove libere (III)

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP ITALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo Qualifiche e Gara. Non ci sarà modo di vedere le prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Integrale, prove libere comprese.

Diretta streaming: TV8.it per tutti / SkyGO e Now per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.