F1, GP Italia 2026. George Russell favorito per vincere, ma le Ferrari sono da corsa per il successo

Alle ore 15:00 odierne prenderà il via il Gran Premio d’Italia di F1, tredicesimo atto del Mondiale di F1 2026. Dopo quanto accaduto nella giornata di ieri, viene da pensare che esista un fato o comunque una forza superiore a noi inintelligibile, ma evidentemente presente nel suo operato e nel fatto di avere una volontà propria. Come spiegare altrimenti la sensazionale, imprevedibile e assurda pole position di Pierre Gasly proprio subito dopo aver perduto il ricorso legato al podio del Gran Premio di Montecarlo?

Il trentenne transalpino è stato bravissimo nello sfruttare il gioco delle scie, che a Monza possono essere preponderanti. Verosimilmente non sarà un fattore per la vittoria e neppure per il podio, nonostante la “magia” (o di nuovo quella forza superiore di cui sopra) sia particolarmente forte nell’autodromo brianzolo, dove Gasly ha vinto – altrettanto imprevedibilmente – il suo unico GP, nel 2020.

I favori del pronostico spettano a George Russell, nonostante non abbia convinto durante le qualifiche. Come d’abitudine, all’inglese manca il centesimo per fare l’euro. Certo è che, con questa power unit e su questa pista, non vincere sarebbe un mezzo delitto. Primo perché il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli partirà dalle retrovie, come ampiamente previsto, per aver smarcato svariate nuove componenti sulla sua monoposto. Il leader del Mondiale cercherà di rimontare quante più posizioni possibile, allo scopo di contenere i danni.

Secondo perché Lando Norris, reduce da due vittorie consecutive, è rimasto attardato e partirà dalla pancia del gruppo con la sua McLaren. Un bel vantaggio per Russell, a meno che Oscar Piastri non risorga all’improvviso, generando un’altra sorpresa in questo weekend già foriero dell’inaspettata pole position francese.

La Ferrari è lì, dietro a Russell, e punta senza mezzi termini al podio, magari doppio. Il sogno, ovviamente, è vincere. Non è impossibile e neppure così improbabile. C’è una discreta possibilità di vedere uno tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc tagliare il traguardo per primo. Non saranno i favoriti, ma neanche battuti in partenza. Sotto questo aspetto, sarà determinante non sbagliare nulla, impostare una buona strategia e sapersi farsi trovare pronti a cogliere al volo l’occasione propizia.