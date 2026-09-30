F1, GP Bahrain a Sepang 2026: numeri, statistiche, curiosità. Non si corre dal 2017 in Malesia

Nel fine settimana del 2-4 ottobre assisteremo a uno dei Gran Premi più strani nella storia della Formula 1. Difatti andremo a vedere una gara ufficialmente denominata “Gran Premio del Bahrain”, che tuttavia si terrà nell’autodromo di Sepang, pista dove è stato organizzato per due decenni il Gran Premio di Malesia!

Per una questione di coerenza logica, bisogna appunto considerare quanto vedremo nei prossimi giorni come una sorta di GP malese “in maschera”. O, se si preferisce, con un nome differente. Fisicamente parlando, la corsa si terrà in un contesto lontanissimo rispetto a quello di Sakhir. Un contesto, peraltro, con parecchi precedenti. Dunque, ai fini dei precedenti, si ragiona su Sepang.

L’autodromo situato nei pressi di Kuala Lumpur ospiterà il 20° Gran Premio iridato della sua storia, dopo i 19 tenutisi fra il 1999 e il 2017. Interessante notare come il lay-out non sia mai cambiato e risulti valido ancora oggi, a quasi trent’anni di distanza dal suo concepimento. Ironie a parte sui Tilkodromi, questo ha dimostrato di essere uno dei meglio riusciti.

I NUMERI DI SEPANG

Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (4)

Il tedesco ha trionfato nel 2010, 2011, 2013 e 2015. Peraltro è uno dei pochi ad aver vinto due edizioni consecutive. Anzi, tale conseguimento in precedenza era riuscito solamente al blasonato connazionale Michael Schumacher.

Piloti con più pole position:

Michael SCHUMACHER (5) e Lewis HAMILTON (5)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 1999, 2000, 2001, 2002, 2004.

Il britannico è stato il più rapido in qualifica nel 2012, 2014, 2015, 2016. 2017.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Sepang.

2 – ALONSO Fernando (2007, 2012)

1 – HAMILTON Lewis (2014)

1 – VERSTAPPEN Max (2017)

Piloti in attività con almeno una pole position a Sepang.

5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

1 – ALONSO Fernando (2003, 2005)

Piloti in attività già saliti sul podio di Sepang.

6 (1-3-2) – HAMILTON Lewis

5 (3-1-1) – ALONSO Fernando

2 (1-1-0) – VERSTAPPEN Max

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

Team con più vittorie: FERRARI (7)

Le Rosse si sono imposte con Eddie Irvine (1999), Michael Schumacher (2000, 2001, 2004), Kimi Raikkonen (2008), Fernando Alonso (2012) e Sebastian Vettel (2015). La Scuderia di Maranello è sempre stata la battistrada in termini di successi.

Team con più pole position: FERRARI (7)

Il Cavallino Rampante è stato il più veloce in qualifica con Michael Schumacher (1999, 2000, 2001, 2002, 2004) e Felipe Massa (2007, 2008).

Team in griglia con vittorie a Sepang.

7 – Ferrari

5 – Red Bull

2 – McLaren

1 – Williams

1 – Mercedes

Team in griglia con pole position a Sepang.

7 – Ferrari

4 – Mercedes

3 – Red Bull

1 – Mc Laren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 9 occasioni (47,4%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 13 occasioni (68,4%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Sepang è Fernando Alonso, che nel 2012 si impose partendo per 8°.

– In generale, solo due volte su diciannove ha primeggiato qualcuno che non sia scattato dalle prime due file.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2005); McLaren (2007); Ferrari (2012)

RAIKKONEN Kimi

McLaren (2003), Ferrari (2008)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2010, 2011, 2013); Ferrari (2015)