F1, GP Azerbaijan 2026: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Il Mondiale di Formula Uno 2026 si prepara per una delle tappe più particolari del proprio calendario. Stiamo parlando del Gran Premio dell’Azerbaijan, quindicesimo appuntamento del campionato. L’aspetto più peculiare del weekend sul tracciato di Baku? Tutto sarà anticipato di un giorno, dato che la gara si disputerà sabato anziché domenica per non coincidere con la giornata commemorativa per i martiri della seconda guerra del Nagorno Karabakh del 2020.

Quale sarà il programma del weekend azero? Si inizierà nella giornata di domani, giovedì 24 settembre, dalle ore 10.30 italiane (le ore 12.30 sulle rive del Mar Caspio) con la prima sessione di prove libere, quindi si tornerà in azione alle ore 14.00 con la seconda sessione di prove libere. Venerdì 25 settembre si partirà con la terza sessione di prove libere delle ore 10.30, quindi alle ore 14.00 si incomincerà a fare sul serio con le qualifiche. Sabato 26 settembre, infine, sarà la volta del Gran Premio che prenderà il via alle ore 13.00.

Come arriviamo all’evento di Baku? Dopo la vittoria di Andrea Kimi Antonelli a Madrid, il pilota del team Mercedes ha ampliato ulteriormente la sua fuga in classifica generale con 292 punti contro i 211 di George Russell ed i 191 di Lewis Hamilton. Quarta posizione per Lando Norris a quota 186, quinta per Charles Leclerc con 167, mentre Max Verstappen è sesto con 145.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in differita qualifiche (venerdì ore 17.00) e gara (sabato ore 16.00). In streaming, invece, si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà vedere la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN 2026 F1 (Orari italiani)

Giovedì 24 settembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00-15.00 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Venerdì 25 settembre

Ore 10.30-11.30 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Ore 14.00-15.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 ore 17.00

Sabato 26 settembre

Ore 13.00 Gran Premio dell’Azerbaijan – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 ore 16.00

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO. Su tv8.it la programmazione di TV8

Diretta testuale: OA Sport