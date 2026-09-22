F1, GP Azerbaijan 2026, numeri, statistiche, curiosità. Non esistono ‘serial winner’ a Baku

I giorni che vanno dal 24 al 26 settembre saranno dedicati al Gran Premio d’Azerbaigian di Formula 1. Si comincia di giovedì e si finisce di sabato, in questo 2026, anno in cui il tracciato di Baku festeggia il decennale dall’ingresso nel Circus (avvenuto nel 2016 con l’estemporanea e anacronistica denominazione di GP d’Europa).

L’anticipo di un giorno è dovuto al fatto che domenica 27 settembre sarà una ricorrenza nazionale (parlare di festività è improprio, visto che si commemora l’inizio della Seconda guerra del Nagorno Karabakh). Il governo azero e gli organizzatori hanno pertanto richiesto di rispettare la solennità della data, generando il programma anomalo.

Per una questione di coerenza statistica, verranno tenuti in considerazione tutti i Gran Premi disputati sulle coste del Mar Caspio, indipendentemente dall’etichetta appostavi. Soprattutto considerando come, nel 2016, sulla griglia di partenza risuonò l’inno azero, non la nona sinfonia di Beethoven come avrebbe imposto il protocollo.

I NUMERI DI BAKU

Pilota con più vittorie: Sergio PEREZ (2) e Max VERSTAPPEN (2)

Non esistono serial winners, anzi vedere qualcuno bissare la propria affermazione è una rarità. Peraltro, nessuno ha ancora vinto due edizioni di fila.

Pilota con più pole position: Charles LECLERC (4)

Il monegasco è scattato davanti a tutti nel 2021, 2022, 2023 e 2024. Va rimarcato come nessun altro abbia ripetuto una miglior prestazione in qualifica!

Piloti in attività con almeno una vittoria a Baku.

2 – PEREZ Sergio (2021, 2023)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2025)

1 – HAMILTON Lewis (2018)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – PIASTRI Oscar (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position a Baku.

4 – LECLERC Charles (2021, 2022, 2023, 2024)

1 – HAMILTON Lewis (2017)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

1 – VERSTAPPEN Max (2025)

Piloti in attività già saliti sul podio di Baku.

5 (2-1-2) – PEREZ Sergio

3 (2-1-0) – VERSTAPPEN Max

3 (0-1-2) – RUSSELL George

2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis

2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri

2 (0-1-1) – LECLERC Charles

1 (1-0-0) – PIASTRI Oscar

1 (0-0-1) – STROLL Lance

1 (0-0-1) – GASLY Pierre

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos

Team con più vittorie: RED BULL (5)

Il Drink Team si è imposto con Daniel Ricciardo (2017), Sergio Perez (2021, 2023) e Max Verstappen (2022, 2025).

Team con più pole position: FERRARI (5)

La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024).

Team in griglia con vittorie a Baku.

5 – Red Bull

3 – Mercedes

1 – McLaren

Team in griglia con pole position a Baku.

5 – Ferrari

3 – Mercedes

1 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 3 occasioni (33,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 5 occasioni (55,6%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere è stato Daniel Ricciardo, scattato dal 10° posto nel 2017.