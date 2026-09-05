George Russell: “C’è stata un po’ di confusione con Verstappen davanti. Complimenti a Gasly”

George Russell partirà dalla prima fila in occasione del GP d’Italia, tredicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena presso il mitico Autodromo di Monza. Il britannico infatti ha ottenuto la seconda posizione in occasione delle qualifiche, cedendo il passo ad un collega che ha fatto letteralmente saltare il banco.

Il rifermento è a Pierre Gasly che, con la sua Alpine, ha centrato la pole position fermando il cronometro a 1:21.786, rifilando 0.060 proprio al pilota Mercedes, il quale ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri (+0.180) e la Ferrari di Charles Leclerc (0.218). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“Complimenti a Pierre Gasly che ha fatto una prestazione incredibile – ha detto Russell – stavamo completando una partita a scacchi, pensavo di batterlo in qualifica e invece mi ha battuto lui. Dispiaciuto per come è andata, c’è stato un po’ di confusione co Verstappen che ha aperto il giro davanti a me. L’Alpine ha comunque fatto un’ottima qualifica, quindi complimenti a loro”. Ricordiamo che domani, domenica 6 settembre, si svolgerà la gara. I semafori si spegneranno come da tradizione alle ore 15:00.