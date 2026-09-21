Formula 1
F1, gare più brevi dal prossimo anno. Cambiano le regole in caso di interruzione
La Commissione della Formula 1, riunitasi a Londra, ha deliberato alcune modifiche rispetto all’attuale regolamento che entreranno in vigore dal 2027, dettate soprattutto dalle modifiche alle power unit che saranno effettive dalla prossima stagione.
Spicca su tutte la riduzione della lunghezza delle gare, che passeranno da 305 a 290 km, ovvero con una decurtazione di 3 o 4 giri in media, pari a 15 km. In caso di gara interrotta per pioggia o altri motivi, ci sarà un orario limite per la conclusione delle operazioni, ma salta quello delle tre ore, interruzioni incluse, ora in vigore.
Resta invece valido il limite di due ore per la disputa effettiva della gara. Ci sarà, invece, la possibilità di allungare la durata delle sessioni di prove libere nel caso in cui ci fosse un’interruzione, infine viene eliminata l’omologazione del cambio, per consentirne lo sviluppo da parte dei produttori.