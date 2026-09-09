Frederic Vasseur: “Monza è alle spalle. Sul Madring sarà fondamentale l’adattamento”

Il fine settimana – negativo – di Monza è ormai archiviato. La Ferrari è pronta a ripartire nel Mondiale 2026 di F1 guardando al prossimo appuntamento in calendario: quello inedito con il circuito spagnolo del Madring, nella capitale del principale stato della penisola iberica.

A fare il punto della situazione è stato il team principal della “rossa”, quel Frederic Vasseur che – complici i risultati tutt’altro che soddisfacenti di Hamilton (6°) e Leclerc (a muro dopo due giri a dir poco pessimi peraltro rovinando parzialmente anche la gara del compagno di squadra – è tornato sulla graticola di un possibile avvicendamento nel ruolo a fine anno.

“Ci siamo lasciati Monza alle spalle – cerca di tranquillizzare l’ambiente e i tifosi il manager ferrarista nelle parole riportate dall’Ansa -, siamo completamente concentrati su Madrid e sull’opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta”.

“Quella del Madring – prosegue – è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì”.

“Il circuito – conclude Vasseur – presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”.