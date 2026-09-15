Formula 1
F1, Ferrari: il motore di Monza è recuperabile, ma Leclerc userà un nuovo ADUO 2 a Baku
Si preannuncia un weekend in salita a Baku per Charles Leclerc, che andrà molto probabilmente in penalità nel prossimo weekend di gara (24-26 settembre) dovendo rimontare quindi dal fondo della griglia in occasione del Gran Premio dell’Azerbaigian 2026, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.
In realtà, come riporta Motorsport.com, le ultime verifiche approfondite effettuate a Maranello hanno confermato la possibilità di recuperare la power unit coinvolta nell’incidente di Leclerc alla Parabolica, che verrà quindi montata sulla SF-26 del monegasco per la prima sessione di prove libere a Baku in modo da verificarne il corretto funzionamento dopo la messa in moto (operazione vietata in fabbrica dal regolamento di F1).
Se non dovessero emergere delle problematiche, il primo motore dotato dell’ADUO 2 verrà utilizzato da Leclerc anche in FP2 ed in FP3 per poi venire sostituito con ogni probabilità in vista delle qualifiche. In via precauzionale, l’unità “incidentata” a Monza diventerebbe l’endotermico di rotazione da utilizzare principalmente al venerdì ed in generale nelle prove libere mentre per le sessioni ufficiali verrà sfruttato un nuovo propulsore ADUO 2.
Così facendo il nativo del Principato sforerebbe il limite delle power unit stagionali, scontando quindi una penalità come avvenuto in Italia con la Mercedes di Kimi Antonelli. La Scuderia di Maranello ne approfitterebbe per effettuare quest’operazione su una pista come Baku che agevola i sorpassi, rendendo più comoda la rimonta di Charles dalle retrovie.