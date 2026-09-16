F1, Ferrari e Racing Bulls completano il test Pirelli a Imola sulle gomme del 2027

Seconda e ultima giornata che va in archivio fortunatamente in condizioni di pista asciutta all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione dei test Pirelli di Formula Uno verso il 2027. Oltre alla Ferrari, protagonista sia ieri che oggi sulle rive del Santerno, nel day-2 è entrata in azione anche la Racing Bulls con i due piloti titolari di questa stagione.

Discorso diverso invece per la Scuderia di Maranello, che dopo aver alternato Lewis Hamilton e Charles Leclerc al volante della SF-26 nella giornata di ieri accumulando nel complesso 623 chilometri si è affidata al pilota di riserva Antonio Giovinazzi per portare a termine il programma di lavoro odierno. Il pugliese ha percorso oggi ben 135 giri (663 km), concentrandosi esclusivamente sulla mescola C3 e ottenendo un miglior crono di 1’19″894.

L’ex pilota dell’Alfa Romeo in F1 ha effettuato sia simulazioni di qualifica che di passo gara, consentendo a Pirelli di raccogliere dati preziosi sul funzionamento delle mescole più morbide realizzate per la prossima stagione. Programma intenso – anche perché racchiuso in una sola giornata – per la scuderia faentina Racing Bulls, che ha schierato alla guida della VCARB03 il neozelandese Liam Lawson ed il rookie britannico Arvid Lindblad.

Lawson (run brevi in mattinata sulle mescole C3 e C4, poi diversi long run con la C4) ha completato 65 tornate per un totale di 319 chilometri, facendo segnare come miglior tempo personale un 1’18″471, mentre Lindblad (programma simile al compagno di squadra, ma nel pomeriggio ha provato la C3 e la C5) ha totalizzato 73 giri con un riscontro cronometrico di 1’18″454.

Il prossimo appuntamento con i test di sviluppo della Pirelli è previsto a metà ottobre sul tracciato di Magny-Cours, che verrà bagnato grazie al sistema di irrigazione artificiale per valutare nuove possibile soluzioni in condizioni di scarsa aderenza e visibilità causa acqua.